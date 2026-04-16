Nella seconda partita dei playoff di Serie A2 di pallavolo, la Virtus Aversa ha conquistato una vittoria contro Ravenna, portando la serie all’ultimo match. La gara si è conclusa con un risultato che tiene aperto il passaggio in semifinale, che si deciderà domenica prossima in trasferta. La sfida tra le due squadre si concluderà con un’ultima gara decisiva, prevista a Ravenna.

Tempo di lettura: 3 minuti Il passaggio in semifinale dei play off per la SuperLega di Serie A2 si deciderà solamente a Gara3, a Ravenna. La Virtus Aversa compie una grande impresa al PalaJacazzi davanti ad un pubblico fantastico che ha fatto la differenza, vincendo 3-0 contro una delle formazioni più forti di tutto il campionato. Adesso tra 4 giorni la nuova trasferta: chi vince continua il proprio sogno, chi perde chiude la stagione. PRIMO SET. L’ace di Tiozzo spinge la Virtus Aversa, primo +2 (5-3). Zlatanov entra in partita con un preciso diagonale, 6-6. Benavidez sfrutta le mani del muro e regala il decimo punto ai suoi, ma Ravenna è attaccata, dietro di una sola lunghezza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Volley A2, play off gara 2: impresa della Virtus Aversa che batte Ravenna, domenica in palio la semifinale

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