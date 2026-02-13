Nuova Volkswagen T-Roc mild hybrid | prova consumi prezzo

La nuova Volkswagen T-Roc mild hybrid arriva nelle concessionarie italiane con un prezzo di partenza di circa 25.000 euro e un motore 1.0 TSI da 110 cavalli, pensato per ridurre i consumi e le emissioni. La vettura, che si distingue per il design più robusto e moderno rispetto alla prima generazione, ha ricevuto un aggiornamento nel sistema di infotainment e una nuova gamma di colori, tra cui un verde brillante che non si vedeva prima su questo modello.

Per capire come mai Volkswagen abbia costruito la seconda generazione di T-Roc ben 12 cm più lunga rispetto alla prima serie bisogna fare una piccola digressione e tornare indietro nel tempo. Nel 2017, per la precisione, quando il B-Suv venne svelato al pubblico per la prima volta, posizionandosi un gradino sotto la Tiguan. All’epoca non esistevano T-Cross (arrivata nel 2019) e nemmeno Taigo (2021), perciò T-Roc aveva il compito di coprire per intero il segmento B-Suv. Una mansione tutt’altro che facile, ma portata a termine con grande onore e con un successo commerciale non trascurabile. Nel frattempo, la direzione presa dal mondo dell’automotive e dal suo mercato - sempre più orientato verso i Suv e meno verso berline e station wagon - ha contribuito in modo significativo a spingere su vetture a guida rialzata, tanto più compatte, al punto che negli anni successivi sono arrivate T-Cross e Taigo, appunto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

