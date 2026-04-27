Vlahovic non solo Juve e Barcellona | spunta la terza incomoda

Il futuro di Dusan Vlahovic nel calcio internazionale continua a essere al centro di molte discussioni. Dopo le voci riguardanti un possibile trasferimento alla Juventus e al Barcellona, si aggiunge ora una nuova pretendente. Le trattative e le trattative ufficiali stanno progredendo, e le notizie su una potenziale cessione si fanno più concrete di giorno in giorno. La situazione del giocatore rimane in evoluzione, con sviluppi che potrebbero arrivare a breve.

di Alessio Lento Calciomercato Juventus: il futuro di Dusan Vlahovic sembra sempre più incerto, ma i contorni della sua possibile cessione stanno diventando ogni giorno più chiari. Se fino a qualche settimana fa l’attaccante serbo sembrava destinato a una partenza verso il Barcellona, nel caso in cui non avesse firmato il rinnovo con la Juventus, una nuova, intrigante pista si è aperta nelle ultime ore, portando il Bayern Monaco a inserirsi prepotentemente nella corsa al talento ex Fiorentina. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Gianluca Di Marzio, il club bavarese starebbe prendendo in seria considerazione l’idea di ingaggiare il 26enne, utilizzando la sua potenza fisica e la sua abilità sotto porta come alternativa a Harry Kane.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic, non solo Juve e Barcellona: spunta la terza incomoda Notizie correlate Leggi anche: Vlahovic Juve, perché la permanenza del serbo non si può ancora escludere. Spunta un’idea Juve, Barcellona forte su Bernardo Silva. Rinnovo Vlahovic: occhio al MilanTorino, 31 marzo 2026 – La Juventus sogna la Champions League e Bernardo Silva, ma c’è un ostacolo di mezzo: si chiama Barcellona. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vlahovic, la Juve non vuole ripetere l’errore. Scostante e acciaccato: il retroscena che allarma; Scadenze in casa Juventus: non solo Vlahovic in estate, altri tre in bilico; Juventus, per Vlahovic cambia tutto: le novità sul futuro del serbo; Calciomercato Milan: Vlahovic, ecco perché è saltato nel 2025. Pagina 4 | Pagelle Juve: Bremer cancella Pulisic, Cambiaso cade nel tranello, Vlahovic sponsorizza ConceicaoVoti e giudizi della squadra di Spalletti dopo lo 0-0 contro il Milan: McKennie sbatte su Rabiot, Thuram vivo e pulsante ... tuttosport.com Spalletti: Champions? La Juve deve vincere diverse partite. E Vlahovic...Milan e Juve non vanno oltre lo 0-0 a San Siro, dividendosi la posta in palio al termine di una partita povera di emozioni. Spalletti ora a +3 sul tandem Roma-Como, a quattro giornate dalla fine del c ... corrieredellosport.it #Spalletti preserva #Yildiz e #Vlahovic Il motivo della scelta x.com Spalletti preserva Yildiz e Vlahovic Il motivo della scelta - facebook.com facebook