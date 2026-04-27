Vittoria Lucia Ferrigni in vacanza usa l’accappatoio griffato e personalizzato col suo nome

Durante il fine settimana in Liguria, Chiara Ferragni ha condiviso momenti con i suoi figli attraverso foto e post sui social media. Tra le immagini pubblicate, si nota la piccola Vittoria Ferrigni, che indossa un accappatoio di marca, personalizzato con il suo nome. L'attenzione dei media si è concentrata principalmente su questo dettaglio, che ha suscitato curiosità tra i follower.

Chiara Ferragni ha trascorso il weekend in Liguria con i figli, documentando tutto con foto e post. È stata soprattutto la piccola Vittoria ad attirare le attenzioni dei media grazie al suo accappatoio griffato e personalizzato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Antonella Fiordelisi come procede la meravigliosa vacanza col suo amato Giulio Omaggio a Giovanni Sacchi. Dopo l’archivio ceduto un giardino col suo nomeAnni fa l’amministrazione si era disfatta dell’ Archivio Sacchi, oggi esposto in parte infinitesimale all’Adi di Milano, nonostante il principe dei... Panoramica sull’argomento Vittoria Lucia Ferrigni in vacanza usa l’accappatoio griffato e personalizzato col suo nomeChiara Ferragni ha trascorso il weekend in Liguria con i figli, documentando tutto con foto e post. È stata soprattutto la piccola Vittoria ad attirare le attenzioni dei media grazie al suo accappatoi ... fanpage.it Ferragni, la festa di compleanno per i 5 anni di Vittoria: la torta, i regali, la pignatta Labubu. L'ironia di Chiara: «Glieli rubo»«Due compleanni in quattro giorni, fatto». Così Chiara Ferragni ha scherzato sui social network al termine della lunga maratona di festeggiamenti per i suoi due figli, Leone e Vittoria, nati ... leggo.it