Visita archeologica sotterranea alla scoperta del Ponte romano San Lorenzo

Le archeologhe di ARC.A.DIA hanno scoperto un ponte romano sotto piazza Antenore, a causa di recenti scavi. La scoperta rivela antiche strutture che collegavano il centro storico con i quartieri vicini, svelando dettagli sulla vita quotidiana di Padova in epoca romana. Sabato 28 febbraio alle 11.30, le esperte guideranno una visita sotterranea per mostrare le evidenze emerse. La scoperta apre nuove prospettive sulla storia antica della città.

Sabato 28 febbraio alle ore 11.30 le archeologhe di ARC.A.DIA vi aspettano per una visita alla scoperta del ponte romano San Lorenzo, sotto piazza Antenore, e di Padova romana, con il suo fiume, i suoi ponti, il suo porto e il suo foro. Scopriremo, inoltre, il mito di Antenore e tante altre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

