Video | un' altra auto passa sulla pista ciclopedonale del nuovo lungolago di Lecco

Un video mostra un veicolo che attraversa la pista ciclopedonale del nuovo lungolago di Lecco, percorrendo alcuni decine di metri. La strada, recentemente realizzata, è destinata esclusivamente a biciclette e pedoni. Nel filmato si vede un’altra persona che si immette sulla pista con l’auto, violando le regole di utilizzo della strada.

Un'altra persona ha imboccato la pista ciclabile con l'auto percorrendo la nuova tratta del lungolago riservata a bici e pedoni, per alcune decine di metri. Il nuovo episodio - dopo quello della sera di Pasqua - è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 27 aprile, a poca distanza dal centro.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Video: l'auto che transita sulla pista ciclopedonale del nuovo lungolago di LeccoHa imboccato la pista ciclabile con l'auto percorrendo la nuova tratta del lungolago riservata a bici e pedoni, per alcune decine di metri.

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