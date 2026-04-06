Video | l' auto che transita sulla pista ciclopedonale del nuovo lungolago di Lecco

Un video mostra un'auto che percorre la pista ciclopedonale del nuovo lungolago di Lecco, attraversando la tratta riservata a biciclette e pedoni per alcune decine di metri. La vettura si trova sulla pista appena realizzata, che collega diverse zone lungo il lungolago. La scena si svolge durante il giorno, in un momento in cui la strada risulta transitata da altri utenti. Nessun incidente viene segnalato nel filmato.

Ha imboccato la pista ciclabile con l'auto percorrendo la nuova tratta del lungolago riservata a bici e pedoni, per alcune decine di metri. E' successo nella serata di Pasqua a due passi dal centro di Lecco: la macchina che ha transitato in zona vietata è stata notata da diversi passanti, alcuni dei quali l'hanno ripresa con il cellulare. Tra questi il Lecchese Massimiliano Cappolecchia, titolare di un'attività nella zona. Ecco il suo video, che sta rimbalzando anche sui social. Il divieto violato dall'automobilista è stato un clamoroso errore (come pare probabile) o una ‘bravata’ volontaria? La certezza è che la scena ha suscitato scalpore e incredulità. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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