VIDEO Tir in fiamme sul raccordo | l' intervento dei Vigili del fuoco

Un tir si è incendiato lungo la superstrada Orte-Terni, poco prima dello svincolo per Terni. L’incidente ha coinvolto un veicolo che trasportava materiale edile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Non sono state riportate altre persone coinvolte o ferite. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.

Tir in fiamme lungo la superstrada Orte-Terni, poco prima dello svincolo per Terni. L'autoarticolato trasportava materiale edile. A prendere fuoco è stata la motrice. Sul posto ha lavorato una squadra dei Vigili del fuoco partiti dalla centrale di Terni. Il traffico è stata bloccato fino al.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Autobus divorato dalle fiamme, l’intervento dei vigili del fuoco Notizie correlate Leggi anche: Tir in fiamme sull'A1, intervento dei vigili del fuoco. Nessun ferito Va in fiamme Tir che trasporta rifiuti: immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, scatta la bonificaÈ andato a fuoco il rimorchio di un TIR fermatosi poco prima di Testaccio di Spoleto, all'interno del parcheggio di un noto ristorante della zona. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Innovazione e sicurezza. A Torino il punto sulle nuove tecnologie di soccorso; Brucia i vestiti della ex e le manda su whatsapp il video della casa in fiamme; VIDEO | Incendio davanti a un'officina in via Molise, a fuoco una decina di pneumatici; Incendio nel milanese in azienda di smaltimento di rifiuti. Tir a fuoco in autostrada A1 all’altezza di Guidonia Montecelio, vigili del fuoco estinguono l’incendioUn tir è andato a fuoco in autostrada nel pomeriggio di oggi: i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Chiuso un tratto di A1. Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google. fanpage.it Rimorchio del Tir in fiamme. Paura nel parcheggioSono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Terni per spegnere l’incendio che ha riguardato un Tir lungo la Strada Statale Flaminia alle porte di Spoleto. Le fiamme nel primo pomeriggio hanno ... lanazione.it In corso intervento dei vigili del fuoco - facebook.com facebook #Caserta, dalle 11 intervento dei #vigilidelfuoco a San Felice a Cancello per il crollo del solaio in una palazzina in ristrutturazione: soccorso dalle squadre #USAR uno dei 3 uomini coinvolti, bloccato sotto le macerie. Tutti trasportati in ospedale, concluse le op x.com