A fine aprile, l'European Poker Tour torna a Monte Carlo, una delle tappe più prestigiose del circuito. L’evento si svolgerà nel Principato di Monaco, attirando giocatori provenienti da tutto il mondo. La competizione si terrà presso una struttura dedicata, con partite che si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti. L’organizzazione ha annunciato l’apertura delle iscrizioni e la presenza di diversi tornei principali nel programma.

A fine aprile torna sui grandi schermi l'European Poker Tout con la tappa prevista nel Principato di Monaco. L'ultima prima di staccare per delle meritate vacanze estive. In attesa di raccontare l'edizione 2026, perché non fare un tuffo nel passato di questa iconica tappa presente in calendario dal 2005 Il Gran Premio, il Masters 1000 di tennis e tanto altro a livello sportivo e di lusso. Non poteva mancare il poker che sbarcò nel Principato oltre 20 anni fa. Sta per partire una nuova tappa del calendario 2026 ma prima scopriamo la storia dell'EPT di Monte Carlo Manca poco allo start ufficiale della tappa monegasca dell'EPT: come sempre il Main Event dell'European Poker Tour sarà preceduto dal PokerStars Open in quello che per anni è stato il teatro della Grand Final.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Viaggio nella storia della tappa EPT più glamour. L'EPT di Monte Carlo

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