Analisi mano | Bucci vs Schneiders al Main EPT di Parigi

Durante il day 2 dell'evento principale dell'European Poker Tour abbiamo assistito ad uno scontro tra il nostro connazionale e Felix Schneiders al TV table. Felice Bucci "nasconde" la propria mano e non crede all'action generata dal pro tedesco. Ecco cos'è successo nel dettaglio con lo showdown finale Essere seduti sul divano, vedere le carte dei protagonisti in azione e giudicare è troppo semplice. Anche quando ci troviamo di fronte a quello che possiamo ritenere un call "sbagliato". L'analisi della mano tra Felice Bucci e Felix Schneiders lascia qualche dubbio ma arrivano poi le parole dell'azzurro Il day 2 dell'Ept di Parigi è iniziato da meno di un'ora. Nelle prime orbite del TV table Felice Bucci mostra agli avversari una coppia d'assi (settata al flop) e un AK che al flop aveva legato scala. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

