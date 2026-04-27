Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 20 | 25

Nella serata del 27 aprile 2026, alle ore 20:25, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio presenta alcune variazioni. Secondo le informazioni fornite da Astral, sulla carreggiata esterna del raccordo si registrano rallentamenti, mentre le altre aree della regione non segnalano problemi particolari. La situazione può variare nel corso della serata e si consiglia di consultare aggiornamenti ufficiali per eventuali modifiche.

Astral infomobilità regione fanno eccezione di rallentamenti sul raccordo in carreggiata esterna tra Ardeatina e diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della A24 cose tra torcervara e raccordo in uscita il cuore anche sulla Cristoforo Colombo G Di Mezzocammino vedi Ma alla fine vieni al mobili tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260427fileda44bc14-47c4-4a75-b0d3-d5c72babfd48viabilita.mp3.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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