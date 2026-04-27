Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del mattino di oggi, la rete di viabilità nella regione Lazio presenta alcune criticità, secondo le ultime comunicazioni di Astral Infomobilità. La situazione riguarda principalmente le principali arterie di Roma e delle zone limitrofe, con alcune zone soggette a rallentamenti e code a causa di lavori in corso e incidenti. La redazione continuerà a monitorare gli sviluppi e a fornire aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione nel complesso nella norma maggiori arterie della regione Lazio Si procede a rilento per traffico intenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare all'altezza dello svincolo Appia poi Coda a tratti sul tratto Urbano della Roma Matera da Tor Cervara fino alla tangenziale in direzione del centro è sempre verso il centro trafficata La Flaminia da Malborghetto fino al cimitero Flaminio e proseguendo incolonnamenti a partire dal raccordo poi auto in coda sulla via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 07:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regola in queste... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione nel complesso nella norma ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Città Borghi & Luoghi d'Italia. Dr. Pheel · Yogaesthetics. Regione #lazio Roma, 11 anatroccoli nati nella fontana a piazza Mazzini. A piazza Mazzini, zona Prati, sono nati undici piccoli di anatra, nello specifico di germano reale, dentro la fontana. Alcune person - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com