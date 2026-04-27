Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 27 aprile 2026, la redazione di Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce dettagli riguardo alle condizioni del traffico e possibili disagi in tempo reale, consentendo agli utenti di avere informazioni aggiornate sulla circolazione stradale nella regione.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo carreggiata esterna se ne abbiamo quadrati tra Pontina diramazione Roma Sud mentre mi interroga Abbiamo quello tra Nomentana e a 24 sull'altra trapano della 24 code tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro Mentre sulla Roma Fiumicino abbiamo rallentamenti tra la Colombo via della Magliana per sei d'accordo con macchina sulla Cristoforo Colombo trovi di Mezzocammino che ti mantiene verso lago di Lernia Trani immobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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