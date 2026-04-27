Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 del 27 aprile 2026, la sala operativa di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità in Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale su eventuali disagi o interventi che interessano le strade e i mezzi pubblici della zona. La comunicazione viene trasmessa per aggiornare gli utenti sulle condizioni della viabilità e facilitare i spostamenti quotidiani.

Astral infomobilità di nuovo Bentrovati dalla sala operativa di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio trafficate la Flaminia Salaria in strada per Centro a partire dal Grande Raccordo Anulare sullo stesso raccordo anulare Si procede a rilento in carreggiata interna all'altezza dello svincolo abbia mentre in esterna a quella altezza Aurelia sullo svincolo della Roma Teramo poi code a tratti sul tratto Urbano della Roma Teramo da Tor Cervara fino alla tangenziale in direzione del centro auto in coda sulla via Appia dall'aeroporto di Ciampino fino al raccordo e si rallenta tra Castel Romano e spina vedo sulla via Pontina in.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 08:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico momento Come di consueto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità di nuovo Bentrovati dalla sala operativa di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio trafficate la Flaminia Salaria in ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Aggiornamento viabilità – Via Tiberina Km 40 Procedono a buon ritmo i lavori di messa in sicurezza della parete interessata dalla frana. La ditta incaricata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ha completato gli interventi principali, consentendo la rimo - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com