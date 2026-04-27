Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 27 aprile 2026, il servizio di informazione sulla viabilità della regione Lazio segnala aggiornamenti forniti da Astral Infomobilità. La redazione di Al Mobilità riceve notizie riguardanti le condizioni del traffico e possibili variazioni sulla rete stradale della capitale e delle aree limitrofe. Questi dati sono condivisi in tempo reale per informare gli automobilisti e i mezzi pubblici che operano nella zona.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di al mobilità al servizio della regione Lazio avremo segnalando coda per incidente sulla Nettunense 3 Cecchina e di papà si circola con senso unico alternato sul raccordo in carreggiata esterna segnaliamo quelli entrati tra la Roma Fiumicino diramazione Roma Sud orientali di terra abbiamo cose tra Cassia bis Salaria così a tratti tra Nomentana e Roma Fiumicino coda per incidente sul tratto Urbano della A24 all'altezza di Tor Cervara in uscita sulla Roma Fiumicino code per un veicolo in panne tra la Colombo via della Magliana Verso il raccordo sulla Tiburtina andiamo coda per incidente nelle due.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 18:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la statale Cassia bis per incidente... Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare code a... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla diramazione Roma sud dove insegna code ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Aggiornamento viabilità – Via Tiberina Km 40 Procedono a buon ritmo i lavori di messa in sicurezza della parete interessata dalla frana. La ditta incaricata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ha completato gli interventi principali, consentendo la rimo - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com