Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 27 aprile 2026, si segnala un incidente sulla strada Nettunense a Cecchina. La società Astral, che gestisce il servizio di infomobilità della regione Lazio, fornisce aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale. La situazione ha causato rallentamenti e tempi di percorrenza prolungati in quella zona. La circolazione è soggetta a modifiche in base all’evoluzione dei lavori e delle eventuali misure di sicurezza.

Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per incidente sulla Nettunense Cecchina di papà si circola con senso unico alternato sul raccordo carreggiata esterna segnaliamo contatti tra la Roma Fiumicino diramazione Roma Sud mentre l'interno abbiamo coditra Cassia bis Salaria e poi a tratti tra Nomentana e Roma Fiumicino Cosa posso trovare della 24 l'altezza di Tor Cervara è uscita sulla Tiburtina segnaliamo code per incidente nelle due direzioni tra Setteville Tivoli Terme code anche sulla Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino veniva da fare verso Ostia e col traffico sulla Pontina tra Spinaceto il raccordo verso l'Eur per i.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 17:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio Iniziamo dalla A1 Roma Napoli dove ci... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla diramazione Roma sud dove insegna code ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Aggiornamento viabilità – Via Tiberina Km 40 Procedono a buon ritmo i lavori di messa in sicurezza della parete interessata dalla frana. La ditta incaricata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ha completato gli interventi principali, consentendo la rimo - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com