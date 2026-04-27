Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 16 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità della regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e dintorni alle ore 16:25 del 27 aprile 2026. Le informazioni riguardano le condizioni del traffico e eventuali criticità lungo le principali strade della capitale, con dettagli sulle situazioni di congestione e possibili deviazioni. L’aggiornamento si basa sui dati raccolti dalla rete di monitoraggio regionale e dalle segnalazioni in tempo reale.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla diramazione Roma sud dove insegna code per un incidente tra la barriera Roma sud e Monte Porzio Catone in direzione della A1 Roma Napoli sul raccordo invece in carreggiata esterna segnaliamo code a tratti tra la putina diramazione Roma Sud mentre l'interno abbiamo coditra salariale coda tratti tra Tiburtina e Casilina Cosa posso tratto Urbano della A24 all'altezza di Tor Cervara in uscita e code anche sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia per i cantieri al momento abbiamo lumi incolonnamenti...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 16:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare cold in esterna tra la Roma... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla diramazione Roma sud dove insegna code ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Città Borghi & Luoghi d'Italia. Dr. Pheel · Yogaesthetics. Regione #lazio Roma, 11 anatroccoli nati nella fontana a piazza Mazzini. A piazza Mazzini, zona Prati, sono nati undici piccoli di anatra, nello specifico di germano reale, dentro la fontana. Alcune person - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com