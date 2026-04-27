Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 27 aprile 2026, il servizio di infomobilità di Astral ha comunicato le condizioni della viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione riguarda eventuali variazioni o disagi sulla rete stradale, con aggiornamenti sui cantieri, incidenti o situazioni di traffico intenso. La redazione fornisce queste informazioni per consentire agli utenti di pianificare gli spostamenti in modo più consapevole e tempestivo.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove in carreggiata Fiumicino e la diramazione Roma Sud mentre in interna si rallenta tratti tra 24 e la Casilina 30 mente anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale verso centro e coda sulla Cristoforo Colombo Trani Di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia passiamo ai cantieri al momento abbiamo lunghi incolonnamenti sulla Monti Lepini direzione tra lo svincolo di Giuliano di Roma e lo svincolo per prestare attenzione al personale su strada mentre sulla Pontina km 74 e...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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