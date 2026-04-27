Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 27 aprile 2026, Astral ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio. L'informazione riguarda le condizioni delle strade e eventuali interventi o disagi segnalati sul territorio di Roma. L'aggiornamento fornisce dettagli sulle situazioni di traffico in tempo reale, utili per chi si sposta nella zona e desidera conoscere lo stato attuale delle strade.

Astral infomobilità Bentrovati con l'aggiornamento in tempo reale di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole Sulle carreggiate del grande raccordo anulare i comprese le maggiori consolari in entrata verso la capitale rimosso l'incidente sulla Roma Fiumicino all'altezza di via Isacco Newton in direzione del raccolto Al momento la circolazione è tornata scorrevole per cantieri attivi al momento ci sono lunghi incolonnamenti sulla Monti Lepini nelle due direzioni siamo nel comune di Frosinone tra lo svincolo con Giuliano di Roma con Ceccano proseguendo in direzione di Latina code nelle due direzioni per un.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 13:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura del raccordo di... Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è indicata... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con informazioni in tempo reale di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura su un ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Aggiornamento viabilità – Via Tiberina Km 40 Procedono a buon ritmo i lavori di messa in sicurezza della parete interessata dalla frana. La ditta incaricata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ha completato gli interventi principali, consentendo la rimo - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com