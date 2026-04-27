Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 27 aprile 2026, Astral Infomobilità ha pubblicato un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. L'azienda ha fornito informazioni in tempo reale riguardo alle condizioni del traffico e alle eventuali chiusure o incidenti che potrebbero influenzare gli spostamenti nella regione. L'aggiornamento è disponibile attraverso i canali ufficiali di Astral, che monitora costantemente la situazione sulla rete stradale.

Astral infomobilità Bentrovati con l'aggiornamento in tempo reale di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole Sulle carreggiate del grande raccordo anulare i comprese le maggiori consolari in entrata verso la capitale un incidente e crea Disagi con code sulla Roma Fiumicino all'altezza di via della Magliana in direzione del raccordo per cantieri attivi al momento ci sono lunghi incolonnamenti sulla Monti Lepini nelle due direzioni siamo nel comune di Frosinone tra lo svincolo con Giuliano di Roma allo svincolo con Ceccano proseguendo in direzione di Latina code nelle due direzioni per un incidente siamo qui...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 12:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la strada regionale... Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con informazioni in tempo reale di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura su un ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Aggiornamento viabilità – Via Tiberina Km 40 Procedono a buon ritmo i lavori di messa in sicurezza della parete interessata dalla frana. La ditta incaricata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ha completato gli interventi principali, consentendo la rimo - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com