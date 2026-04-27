Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 27 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Sul sito ufficiale e sui canali dedicati, vengono forniti dati sulle condizioni del traffico e eventuali interventi in corso, per aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti. Le informazioni sono aggiornate in tempo reale e riguardano principalmente le principali arterie e punti nevralgici della regione.

Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con informazioni in tempo reale di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura su un incidente che crea Disagi con code sulla roma-fiumicino all'altezza di via Isacco Newton in direzione del raccordo Rimaniamo sul grande raccordo anulare Si procede a rilento in carreggiata interna tra Laurentina e puntine si rallenta all'altezza della galleria Appia ancora trafficate poi la Flaminia e Salaria in entrata verso il centro a partire dal Grande Raccordo Anulare infine Ci sono code altezza Portonaccio sul tratto Urbano della Roma Teramo in direzione della tangenziale sulla stessa.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 11:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli primo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura cose sulla carreggiata interna del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità nuovamente Bentrovati con informazioni in tempo reale di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura su un ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Aggiornamento viabilità – Via Tiberina Km 40 Procedono a buon ritmo i lavori di messa in sicurezza della parete interessata dalla frana. La ditta incaricata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ha completato gli interventi principali, consentendo la rimo - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com