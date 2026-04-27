Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 09 | 40

Da romadailynews.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 09:40 del 27 aprile 2026, la sala operativa di Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale su eventuali disagi o variazioni nel traffico, offrendo un quadro aggiornato per chi si sposta nella regione. La comunicazione si inserisce in un quadro di monitoraggio continuo delle condizioni delle strade e dei mezzi pubblici.

Astral infomobilità di nuovo Bentrovati dalla sala operativa di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio trafficate la Flaminia Salaria in strada per Centro a partire dal Grande Raccordo Anulare sullo stesso raccordo anulare Si procede a rilento in carreggiata interna all'altezza dello svincolo abbia mentre in esterna a quella altezza Aurelia sullo svincolo della Roma Teramo poi code a tratti sul tratto Urbano della Roma Teramo da Tor Cervara fino alla tangenziale in direzione del centro auto in coda sulla via Appia dall'aeroporto di Ciampino fino al raccordo e si rallenta tra Castel Romano e spina vedo sulla via Pontina in.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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