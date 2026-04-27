Sono iniziati i Mondiali di tennis tavolo che si tengono a Londra, con 64 nazioni partecipanti. È la competizione più grande di sempre, celebrando anche il centenario della prima edizione. L’Italia è rappresentata da nove atleti, che si preparano a confrontarsi con le migliori squadre del mondo in questa manifestazione. La competizione si svolge in un’atmosfera di grande entusiasmo e interesse internazionale.

Dopo 100 anni i Mondiali di tennistavolo tornano a Londra. Era il 1926 quando nella capitale inglese andò in scena la prima edizione dei Campionati del Mondo. Un secolo dopo, la storia si ripete: sarà ancora la capitale inglese il palcoscenico della rassegna iridata del centenario, con 64 nazionali al via sia nel torneo maschile sia in quello femminile. Alla rassegna iridata che si giocherà tra la Copper Box Arena (dal 28 aprile al 1° maggio per le fasi iniziali) e la Wembley Arena (dal 2 al 10 maggio per il gran finale) parteciperà anche l’Italia con entrambe le selezioni: maschile e femminile. Sul fronte maschile, il ct Lorenzo Nannoni si affiderà al neo-tricolore Matteo Mutti e al finalista degli Assoluti, John Oyebode, affiancati da Tommaso Maria Giovannetti, autore di una stagione molto positiva, e dal giovane talento Danilo Faso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Via ai Mondiali di tennis tavolo, 100 anni dopo a Londra è boom: 64 nazioni al via

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