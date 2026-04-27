In questo articolo si analizza come gli Stati Uniti abbiano influenzato la Cina nelle guerre legali ed economiche, con particolare attenzione alle strategie adottate da entrambe le parti. La discussione si concentra sui metodi impiegati per esercitare pressione attraverso strumenti giuridici, sanzioni e azioni economiche, evidenziando come queste dinamiche abbiano plasmato le relazioni tra i due Paesi nel contesto internazionale.

Se da un lato è vero che la Cina non è nuova all’utilizzo delle proprie leve economiche a fini coercitivi, si pensi alle restrizioni nell’export di terre rare verso il Giappone nel 2010, dall’altro è anche vero che è soprattutto negli ultimi cinque-sei anni che Pechino ha maturato e costruito un vero e proprio sistema giuridico-economico finalizzato a tali azioni. Nei decenni precedenti, la Cina si basava principalmente su logiche coercitive informali, come l’interruzione di canali diplomatici, una riduzione degli investimenti, i ritardi in alcuni scambi commerciali; insomma, risposte più politiche che altro, facilitate dalla cornice organica che lega Partito e imprese, senza però una specifica architettura sottostante.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vi spiego l’americanizzazione della Cina nelle guerre giuridico-economiche. L’analisi di Picotti

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