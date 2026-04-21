Vi spiego il ruolo strategico dei biocarburanti nella transizione energetica L’analisi di Cotana

I biocarburanti sono carburanti derivati da biomasse o materiali biologici e includono bioetanolo, biodiesel e bioidrogeno. Sono considerati strumenti importanti nella transizione energetica, poiché possono essere utilizzati come alternative ai carburanti fossili. La loro produzione e utilizzo sono al centro di numerosi studi e discussioni nel settore energetico e ambientale. Un'analisi recente evidenzia il ruolo di questi carburanti nel panorama attuale, senza entrare in considerazioni politiche o opinioni personali.

I carburanti prodotti da biomasse o biocarburanti – tra i quali bioetanolo, biodiesel, bioidrogeno, olio vegetale idrogenato ( Hydrotreated Vegetable Oil – HVO), carburanti sostenibili per l’aviazione ( Sustainable Aviation Fuel – SAF), biometano e biogas utilizzati nel settore dei trasporti – possono essere considerati, insieme all’elettricità, i principali vettori energetici nella transizione verso la neutralità climatica. L’utilizzo dei biocarburanti in sostituzione degli idrocarburi fossili (petrolio e gas naturale) può infatti dare luogo ad una riduzione netta delle emissioni di carbonio contribuendo, pertanto, al conseguimento dell’obiettivo di decarbonizzazione del sistema energetico (in particolare nel settore dei trasporti).🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Vi spiego il ruolo strategico dei biocarburanti nella transizione energetica. L’analisi di Cotana Notizie correlate Energia dallo scarto: il ruolo strategico di ILSAP nella transizione oltre il petrolioIn un contesto geopolitico sempre più instabile, in cui la sicurezza energetica è messa alla prova da tensioni internazionali e criticità legate alle... Aghemo sul rinnovo di Vlahovic: «C’è stata una apertura fra le parti. Vi spiego il ruolo di Spalletti nella trattativa»Osimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui.