Vertenza Pierburg | Scontro tra sindacati Uilm | la Fiom vuole silenziare le minoranze La replica | Il mandato dei lavoratori è chiaro
A Livorno si è verificato uno scontro tra i sindacati nel contesto della vertenza presso lo stabilimento Pierburg, appartenente al gruppo tedesco Rheinmetall. La Uilm ha accusato la Fiom di voler silenziare le minoranze tra i lavoratori. La Fiom ha risposto affermando che il mandato dei dipendenti è chiaro e che le loro posizioni sono state espresse senza ambiguità. La questione riguarda il processo di vendita dello stabilimento, coinvolto nel dismissione del ramo civile power systems.
Tensione tra sindacati a Livorno nella vertenza Pierburg, lo stabilimento di via Salvatore Orlando che il gruppo tedesco Rheinmetall, specializzato in sistemi di difesa e produzione armi, ha messo in vendita, insieme ad altri, nel processo di dismissione del ramo aziendale civile power systems.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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