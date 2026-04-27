Vertenza Pierburg | Scontro tra sindacati Uilm | la Fiom vuole silenziare le minoranze La replica | Il mandato dei lavoratori è chiaro

A Livorno si è verificato uno scontro tra i sindacati nel contesto della vertenza presso lo stabilimento Pierburg, appartenente al gruppo tedesco Rheinmetall. La Uilm ha accusato la Fiom di voler silenziare le minoranze tra i lavoratori. La Fiom ha risposto affermando che il mandato dei dipendenti è chiaro e che le loro posizioni sono state espresse senza ambiguità. La questione riguarda il processo di vendita dello stabilimento, coinvolto nel dismissione del ramo civile power systems.