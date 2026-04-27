Verona capitale Italiana del volontariato 2027 | Il cuore scaligero batte per la solidarietà

Verona è stata proclamata Capitale Italiana del Volontariato per il 2027. La nomina è stata annunciata ufficialmente e riconosce la partecipazione attiva della città nel settore del volontariato. La decisione è stata presa in base alle iniziative e alle attività svolte sul territorio nel corso degli anni. La designazione si inserisce nel quadro delle iniziative nazionali dedicate alla promozione della solidarietà e dell’impegno civico.

Verona sale sul gradino più alto del podio sociale. La città scaligera è stata ufficialmente proclamata Capitale Italiana del Volontariato per l’anno 2027, un riconoscimento prestigioso che premia non solo la storia della città, ma soprattutto la vitalità del suo presente. L’annuncio è giunto al termine di una selezione rigorosa che ha visto Verona prevalere su altre due importanti finaliste: Napoli e Perugia. Il bando, promosso da CSVnet (l’associazione nazionale che riunisce i 49 Centri di Servizio per il Volontariato), è stato realizzato in stretto partenariato con il Forum Terzo Settore e Caritas Italiana, contando sulla collaborazione istituzionale dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani).🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Verona capitale Italiana del volontariato 2027: Il cuore scaligero batte per la solidarietà Notizie correlate Capitale italiana del Volontariato 2027: Verona prepara la candidaturaL'impegno dell'amministrazione comunale per valorizzare il terzo settore, a Verona radicato al punto da portare all'istituzione, tra i primi Comuni... Leggi anche: Ufficiale la candidatura di Verona a Capitale Italiana del Volontariato 2027 Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Verona Capitale italiana del volontariato 2027; Verona capitale italiana del volontariato nel 2027; Verona Capitale Italiana del Volontariato 2027; Verona è la Capitale Italiana del Volontariato 2027. A dicembre la cerimonia ufficiale. Nel 2027 sarà Verona la Capitale italiana del volontariato: il progettoSarà Verona la Capitale italiana del volontariato per il 2027. La città ha vinto il bando nazionale promosso da CSVnet. veronaoggi.it Verona Capitale Italiana del Volontariato 2027Aggiudicandosi il bando nazionale promosso da CSVnet – l’Associazione dei 49 Centri di Servizio per il Volontariato del nostro Paese – in partenariato con il ... superando.it Al via la primavera delle oasi del WWF paradisi della biodiversità italiana, la più ricca d'Europa. - facebook.com facebook