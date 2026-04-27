Durante un'intervista trasmessa su una emittente statunitense, il presidente degli Stati Uniti ha commentato l'incidente avvenuto sabato all'Hilton hotel di Washington, dove si teneva una cena di gala con giornalisti. Nel corso della conversazione, ha utilizzato un'espressione forte rivolta a una giornalista presente. La discussione ha poi toccato i fatti legati alla sparatoria avvenuta durante l'evento.

In un'intervista a "60 Minutes" (CBS News) il presidente Usa Donald Trump torna a parlare della sparatoria di sabato all'Hilton hotel di Washington, dov'era in corso la cena di gala con i giornalisti. Ripercorre quei minuti di tensione e afferma: "Non ero preoccupato, conosco la vita. Viviamo in un mondo pazzo". In un primo momento ammette di aver sottovalutato (o forse non compreso) quanto stava avvenendo dopo aver sentito dei rumori: "Ho pensato fosse caduto un vassoio". Ma in pochi istanti agenti l'entrata in azione degli uomini della sicurezza gli ha aperto gli occhi, al punto che inizialmente ha disatteso le loro indicazioni: " Volevo vedere cosa stava succedendo e non stavo rendendo le cose facili per loro".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Vergognati". Scontro di fuoco tra Trump e la giornalista

Insulto sessista di Trump a una giornalista

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