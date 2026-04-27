Nella ventottesima giornata di Serie A 20252026 di basket, la squadra in testa alla classifica perde in casa contro Treviso con il risultato di 99-90. La squadra che era al primo posto invece vince contro Trieste con il punteggio di 95-81, conquistando così la prima posizione. La classifica si aggiorna con Bologna in testa e Brescia che scende di posizione.

Nella ventottesima giornata basket Serie A 20252026, la capolista Brescia cade in casa per mano di Treviso(99-90), e cede la vetta della classifica a Bologna, che invece non sbaglia imponendosi contro Trieste(95-81). Milano blinda il terzo posto superando Venezia in trasferta (90-85), mentre Varese e Reggio Emilia ipotecano i playoff battendo rispettivamente Cremona(84-75), e Tortona(88-69). Negli anticipi, Udine raggiunge la salvezza matematica superando Cantù(95-83), mentre Napoli si avvicina allo stesso obiettivo grazie al successo su Trento(84-74). VENTOTTESIMA GIORNATA BASKET SERIE A 20252026: I RISULTATI UDINE-CANTU’ 95-83 NAPOLI-TRENTO 84-74 VENEZIA-MILANO 85-90 VARESE-CREMONA 84-75 REGGIANA-DERTHONA 88-69 BOLOGNA-TRIESTE 95-81 BRESCIA-TREVISO 90-99 LA CLASSIFICA BOLOGNA pt.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Ventottesima giornata basket Serie A 2025/2026: risultati e classifica

Puntata 18 - La Tombolata | Serie A2 | 2025-2026 | Quinto Quarto

Notizie correlate

Leggi anche: Diciottesima giornata basket Serie A 2025/2026: risultati e classifica

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Basket, Venezia-Milano il ‘big match’ della 28a giornata di Serie A. Impegni casalinghi per Virtus Bologna e Brescia; BM ON LBA/ Risultati, statistiche e classifica al termine della ventottesima giornata di Serie A; Bianconeri a Napoli: serve una vittoria per mantenere vivo il sogno playoffs; Basket, Serie A: la presentazione della 28° giornata di LBA.

Basket, Udine e Napoli vincono gli anticipi di Serie ASi è aperta oggi, sabato 25 aprile, la ventottesima e terzultima giornata della Serie A basket 2025-2026. In attesa dei playoff e dei playout, si ... oasport.it

Basket, Venezia-Milano il ‘big match’ della 28a giornata di Serie A. Impegni casalinghi per Virtus Bologna e BresciaUn altro grande weekend da vivere per la Serie A di basket con la ventottesima giornata della regular season 2025-2026 in programma, con ancora un ultimo ... oasport.it

La di dopo la ventottesima giornata ` per la super sfida con la L84: abbiamo bisogno di voi! #IlNapoliFutsalANapoli #NapoliFutsal #TiAmoNapoli #MarcolinoPerSempreConNo - facebook.com facebook