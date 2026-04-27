La Procura di Macerata ha concluso le indagini sull’imprenditore coinvolto in un episodio di intimidazione ai danni di uno chalet a Civitanova. Le autorità hanno raccolto elementi che collegano l’imprenditore alle minacce rivolte ai gestori del locale, senza però ancora formulare accuse formali o dettagli sulle circostanze precise dell’evento. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra le parti coinvolte nel settore.

? Cosa sapere La Procura di Macerata chiude le indagini sull'imprenditore che ha intimidito i gestori a Civitanova.. L'uomo è accusato di stalking e incendio alla BMW dei titolari dello chalet.. La Procura di Macerata ha chiuso le indagini riguardanti un imprenditore edile di 47 anni accusato di aver messo in atto una serie di intimidazioni e atti vandalici contro i gestori di uno chalet a Civitanova, con l’obiettivo di provocare il licenziamento della sua ex compagna. Il procedimento, coordinato dal magistrato Francesco Carusi, ricostruisce una sequenza di eventi occorsi tra la fine di luglio e l’inizio di agosto del 2024. Al centro della vicenda c’è la volontà dell’imprenditore di colpire la donna che lavorava come cameriera presso la struttura ricettiva, allora amministrata da una coppia di marito e moglie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vendetta gelosa a Civitanova: l’imprenditore terrorizza lo chalet

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