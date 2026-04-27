Due aziende torinesi, specializzate rispettivamente nel settore tessile e dell'eyewear, hanno collaborato per creare una linea di occhiali da sole. Oscalito produce filati di cotone pregiati da quasi novant’anni, mentre VANNI utilizza questa fibra per realizzare le montature in acetato di cellulosa. La capsule collection combina le competenze di entrambe, senza alterare i processi tradizionali di produzione.

Siamo stati a vedere in anteprima, nello showroom di VANNI in Piazza Carlo Emanuele II, la capsule collection di occhiali da sole nata dal loro incontro, VANNI x Oscalito. Quello che colpisce non è solo il risultato, ma la coerenza dell’idea che lo sostiene, ben spiegata da Alessandra e Giovanni Vitaloni, titolari di VANNI, e da Dario Casalini, Ceo di Oscalito: «Il vero lusso è sinonimo di rispetto: per il cliente, per chi crea le collezioni e per la Terra che ci sostiene». Tessile e occhialeria si incontrano all’insegna della filiera corta ed etica e del rifiuto delle scorciatoie e della logica del fast fashion. Oscalito lavora il cotone da quasi novant’anni, trasformandolo in filati pregiati e capi di qualità.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - VANNI x Oscalito: la capsule di occhiali da sole che unisce due eccellenze torinesi del tessile e dell'occhialeria

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