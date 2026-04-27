Valentino Munno | Sicurezza affidabilità e alta tecnologia | ecco le tre chiavi del successo Peugeot

Il 1 gennaio 2025 è iniziata la gestione di Peugeot Italia da parte di Valentino Munno, 53 anni, laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Padova. La sua nomina prevede la responsabilità di condurre il marchio attraverso il percorso di elettrificazione dell’intera gamma di veicoli, un processo che coinvolge aspetti di sicurezza, affidabilità e tecnologia avanzata.

Valentino Munno, 53 anni, una laurea in Ingegneria Meccanica all'Università di Padova, è stato nominato managing director di Peugeot Italia il 1 gennaio 2025 con un compito preciso e al contempo complicato: guidare il brand nella transizione verso l'elettrificazione dell'intera gamma del marchio. Il tutto senza dimenticare il consolidamento dei risultati ottenuti grazie ai modelli di punta. Munno, partiamo allora subito da qui: a che punto è la transizione verso l'elettrico e come si concilia con le richieste del mercato? «Il livello di acquisto di vetture elettriche da parte dei clienti europei è molto diverso nei vari paesi ed in Italia non è tra i più alti ma continua a dare importanti segni di crescita, mese dopo mese, anche senza incentivi statali che, quando presenti, forniscono un’accelerazione importante.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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