vacanze in sospeso fra paura e rincari ferme le prenotazioni

Le prenotazioni delle vacanze sono attualmente ferme, con molti che preferiscono scegliere destinazioni considerate più sicure dal punto di vista geopolitico. La paura di eventuali tensioni e l’aumento dei costi hanno portato a un rallentamento nelle prenotazioni, lasciando molte persone in attesa di decisioni definitive. Le richieste si concentrano principalmente su località che garantiscono stabilità e tranquillità, mentre le scelte sembrano essere più riflessive e meno impulsive rispetto a prima.

"L’esigenza principale per chi sta prenotando le vacanze è ormai raggiungere mete tranquille sotto l’aspetto geopolitico". Parola di Maurizio Nardi, agente di viaggi dell’agenzia pisana Samovar che sta analizzando il cambio di priorità per i voli e le vacanze causato dallo scenario internazionale. La guerra in Medio Oriente, infatti, ha destato molte preoccupazioni tra chi, proprio in questo periodo, si accinge a prenotare un soggiorno estivo. "A oggi - spiega - registriamo un calo di circa il 30% delle partenze e un aumento dei costi legato soprattutto al caro carburante, che incide direttamente sui voli. Questo crea incertezza e spinge molte persone a rivedere i propri piani". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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