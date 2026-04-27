Urso Sul taglio delle accise valuteremo in Cdm cosa fare

Il ministro dell’Ambiente ha dichiarato che le decisioni sul taglio delle accise saranno discusse nel prossimo Consiglio dei Ministri, senza anticipare nulla sui provvedimenti specifici. Ha inoltre precisato di non voler anticipare decisioni relative a questioni di portata generale, mantenendo quindi la discussione aperta all’interno dell’organo collegiale. La dichiarazione è arrivata in una conferenza stampa tenuta a Roma.

ROMA (ITALPRESS) – “Non anticipo mai i provvedimenti del governo, tanto più quando siano complessivi. Abbiamo due riunioni del consiglio dei Ministri, una domani e una il 30 e in quella sede valuteremo cosa fare sul fronte dell’energia. Nel frattempo stiamo lavorando in sede europea affinchè proprio l’energia, che è la linea del fronte, sia quella in cui gli Stati possano utilizzare le risorse per dare una risposta al sistema produttivo e alle famiglie”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della presentazione di Samoter, sulla possibile proroga del taglio delle accise sui carburanti.“La linea del fronte...🔗 Leggi su Iltempo.it

Notizie correlate

Caro carburanti, nuovo taglio delle accise dopo l'1 maggio? Il ministro Urso: "Valuteremo"«Non anticipo mai i provvedimenti del governo, abbiamo due riunioni del Cdm: una domani e una giovedì 30 aprile .

Carburanti, al via Cdm per proroga taglio delle acciseIl 7 aprile scadrà il taglio delle accise sui carburanti, varato dal governo il 18 marzo scorso per calmierare i prezzi: il Consiglio dei ministri in...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Caro carburante? Aumenti inferiori alla media europea: parola del ministro Urso; Adolfo Urso: Parte Transizione 5.0, entro maggio sarà operativa. In Ue scossa sui conti; Il ministro Urso: Caro-energia? Subito le riforme. L’Ue è lenta, non può continuare a discutere mentre il conflitto imperversa; Urso: Conseguenze gravi dal blocco di Hormuz, sospendere il Patto di stabilità.

Urso Sul taglio delle accise valuteremo in Cdm cosa fareROMA (ITALPRESS) - Non anticipo mai i provvedimenti del governo, tanto più quando siano complessivi. Abbiamo due riunioni del consiglio dei Ministri, una ... italpress.com

Caro carburanti, nuovo taglio delle accise dopo l'1 maggio? Il ministro Urso: Valuteremo«Non anticipo mai i provvedimenti del governo, abbiamo due riunioni del Cdm: una domani e una giovedì 30 aprile . In quella sede valuteremo cosa fare sul ... gazzettadelsud.it

Energia e imprese, il monito di Urso all’Europa: «Basta discussioni, è il momento delle decisioni»- - facebook.com facebook

Incontro Mazzi-Urso per rafforzare il coordinamento tra politiche industriali e valorizzazione del turismo Link alla nota completa: ministeroturismo.gov.it/mimit-mitur-in… x.com