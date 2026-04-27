In Ungheria, la figura di Péter Magyar viene presentata come un possibile cambiamento verso un orientamento più europeista, ma in realtà rappresenta una frattura all’interno dello stesso sistema di potere. La sua ascesa viene vista come un segnale di tensioni interne, piuttosto che una vera svolta politica. La sua figura viene associata a un’élite che, pur dichiarandosi alternativa, rimane strettamente collegata alle dinamiche di potere già esistenti nel paese.

Péter Magyar non rappresenta, sul piano analitico, una frattura originaria rispetto all’assetto di potere ungherese. La sua traiettoria si inscrive, piuttosto, in una logica di continuità interna al sistema costruito da Viktor Orbán. Per oltre due decenni, Magyar ha operato all’interno di quel complesso intreccio di istituzioni, apparati e relazioni che costituisce l’ossatura del potere fidesziano. Non come figura marginale o dissidente, ma come attore inserito in modo organico nel perimetro di legittimità del sistema. La sua esperienza si è sviluppata in coerenza con le dinamiche di consolidamento del modello politico vigente, contribuendo, almeno sul piano funzionale, alla sua riproduzione.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ungheria, l’illusione della svolta europeista: Péter Magyar non è la caduta di Viktor Orbán ma il segno di una resa dei conti interna allo stesso sistema di potere

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