Una festa di ringraziamento alla musica e alla mia carriera da Elisa a Olly ci sarà anche Alessandra Amoroso | l’annuncio di Emma Marrone

Emma Marrone sarà tra gli artisti che si esibiranno il 2 luglio a Rock in Roma, all’Ippodromo di Capanelle. L’artista ha annunciato che sul palco ci saranno anche Elisa, Olly e Alessandra Amoroso, in occasione di una festa dedicata alla musica e alle carriere dei cantanti. L’evento si svolgerà nel contesto di un concerto che coinvolgerà diversi artisti italiani.

Ci sarà anche Emma Marrone sul palco di Rock in Roma il 2 luglio all’Ippodromo di Capanelle. “È una grande emozione. Stiamo preparando uno spettacolo veramente incredibile”, ha promesso durante la conferenza stampa di presentazione che si è tenuta oggi 27 aprile nella Capitale. L’artista è l’unica headliner donna nella lineup della rassegna: “Sono super contenta di partire da Roma, che ormai da 16 anni è casa mia. Quando parti da casa, parti comunque un pò più sereno. È un sogno che si realizza. Per me non è solo un concerto, ma una festa. Una festa di ringraziamento alla musica e alla mia carriera”. Dunque “non possono mancare gli amici. Per questo sul palco con me ho invitato tanti colleghi e amici con cui ho condiviso tanti palchi e momenti di vita.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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