Insieme Emma Marrone e Rkomi l’annuncio e fan impazziti | Così ci sorprendi

Emma Marrone e Rkomi hanno annunciato l’uscita di un brano inedito intitolato “Vacci piano”, prevista per venerdì 13 marzo. La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i loro fan, che hanno commentato con entusiasmo l’annuncio. Entrambi gli artisti hanno condiviso la novità sui loro canali social, creando attesa per la pubblicazione della canzone.

Emma Marrone torna al centro dell’attenzione musicale con una novità condivisa con Rkomi: i due artisti hanno annunciato un brano inedito, “Vacci piano”, la cui uscita è fissata per venerdì 13 marzo. L’annuncio ha generato una forte reazione sui social, con numerosi commenti dei fan. La cantante, attiva da oltre quindici anni nel panorama nazionale, ha consolidato nel tempo una presenza costante tra pubblicazioni, collaborazioni e attività dal vivo. In questo contesto si inserisce il progetto con Rkomi, presentato come un incontro artistico tra due identità diverse ma complementari. Emma Marrone e Rkomi: l’annuncio del brano “Vacci piano”. Secondo quanto comunicato dagli stessi protagonisti, Emma Marrone e Rkomi pubblicheranno “Vacci piano” come primo lavoro discografico insieme. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Insieme". Emma Marrone e Rkomi, annuncio e fan in delirio: "Così ci sorprendi"

Insieme Emma Marrone e il cantante italiano sorprendono i fan con un annuncio inaspettatoEmma Marrone e Rkomi presentano Vacci Piano, una ballad intensa che esplora emozioni profonde. Scopri il nuovo brano e i concerti estivi in Italia! bigodino.it

Prodotto da Juli con Katoo, composto da Juli ed Emma e scritto da Emma con Rkomi e Tredici Pietro @MarroneEmma Vacci Piano (con i nostri sentimenti ) x.com