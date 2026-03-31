Sabato 9 maggio 2026, l'Aeroporto di Boscomantico ospiterà l'evento “Tra terra e cielo, auto e velivoli storici”, che si terrà dalle 10 alle 17 nell’area nord, vicino al Parco Ottocento. La manifestazione sarà dedicata ai motori d’epoca e vedrà la partecipazione di numerosi esemplari unici, provenienti principalmente dall’Italia e dall’Europa. L’ingresso sarà in corrispondenza dell’area nord, lato Parco Ottocento.

Sabato 9 maggio 2026, dalle 10 alle 17, l’Aeroporto di Boscomantico (entrata Area Nord lato Parco Ottocento) ospita “Tra terra e cielo, auto e velivoli storici” una festa dedicata ai motori d’epoca, con la presenza di esemplari unici, provenienti da tutta Italia ed Europa, per la maggior parte datati prima metà del ‘900, leggendari per storia, provenienza, celebri apparizioni cinematografiche. Si tratta di un evento, da molto tempo auspicato e fortemente voluto, organizzato da Automobile Club di Verona e Aeroclub di Verona, con la collaborazione di British Motors Club, HCC (Historic Cars Club), HAG (Historical Aircraft Group) ASI (Automotoclub Storico Italiano). 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - All'Aeroporto di Boscomantico l'evento "Tra terra e cielo, auto e velivoli storici"

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