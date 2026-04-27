Un protocollo per tutelare la salute dei poliziotti di Monza e Brianza

È stato firmato un nuovo protocollo che riguarda la tutela della salute per i agenti di polizia in servizio presso la questura di Monza e per il personale amministrativo civile che lavora negli uffici. La convenzione stabilisce le modalità di assistenza e le misure di sicurezza da adottare per entrambi i gruppi di lavoratori, con l’obiettivo di garantire condizioni di lavoro più sicure e salubri.

Una convenzione per tutelare la salute dei poliziotti in servizio alla questura di Monza. Oltre a quella del personale amministrativo civile che lavora all’interno degli uffici. Nella mattinata di lunedì 27 aprile è stata ufficialmente sottoscritta la convenzione tra la questura di Monza e il.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Carceri, siglato protocollo d'intesa per tutelare i figli dei detenutiBRINDISI - Questa mattina, marcoledì 11 marzo, nel Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, si è tenuto un incontro istituzionale... Una raccolta di contenuti Si parla di: Un protocollo per tutelare la salute dei poliziotti di Monza e Brianza. Un protocollo d’intesa per tutelare il patrimonio del fiume SarnoTorre Annunziata(Na), 6 nov. (askanews) – Un protocollo d’intesa per tutelare e ripristinare il patrimonio ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno. Una collaborazione per integrare e ... affaritaliani.it Patto contro gli infortuni sul lavoro. Il nuovo protocollo per l’ediliziaUna media di 700 incidenti gravi sul lavoro, spesso con menomazioni. Quattro morti negli ultimi 12 mesi. Il 2025 è stato duro, pur meno del 2024 in cui i morti erano stati 7. E in Prefettura si corre ... ilgiorno.it