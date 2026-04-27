Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 27 aprile 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che dopo l'incubo che ha fatto Serena cercherà di essere molto cauta nei confronti di Maurizio. Intanto, Manuela sembrerà essere convinta di voler conoscere meglio il padre. Sin dall'inizio Micaela è apparsa ostile in merito alla vicenda del padre e continuerà a ribadire di non volerne sapere nulla. Le parole di Samuel, però, potrebbero farle cambiare idea.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 27 aprile 2026: Sabbiese si infuria con Rino, Micaela cambia idea?

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