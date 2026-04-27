Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 28 aprile 2026. Nella puntata precedente del 27 aprile 2026. Lunedì 27 aprile abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Serena è ancora cauta su Maurizio, mentre Manuela è determinata a conoscere meglio suo padre; al contrario, Micaela continua a mostrarsi ostile, ma l’intervento di Samuel potrebbe farle cambiare idea.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 28 aprile 2026: l’ossessione pericolosa di Roberto

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