Nella prossima settimana di programmazione di Un Posto al Sole, in onda su Rai Tre dal 16 al 20 marzo, si segnala un confronto tra Roberto e Cristina, con Marina presente ma incapace di intervenire. Nel corso delle puntate, Roberto discute con Cristina e affronta Greta, creando momenti di tensione tra i personaggi. La trama si concentra su queste scene che coinvolgono i protagonisti principali.

Un vero e proprio colpo di scena attende i fans di Un Posto al Sole. Le trame settimanali della serie tv partenopea in onda su Rai Tre dal 16 al 20 marzo rivelano che Marina assisterà impotente al confronto tra Roberto e la figlia Cristina. Subito dopo la Giordano si rivolgerà a Greta, che però sembra custodire un gran segreto. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni settimanali Un Posto al sole: Roberto e Cristina, è scontro. Roberto e Cristina si scontrano sotto gli occhi di Marina, che assiste impotente al litigio tra il suo compagno e la figlia. La Giordano decide allora di mettersi in contatto con Greta, che sembra nascondere qualcosa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Un posto al sole, anticipazioni dal 16 al 20 marzo: Roberto discute con Cristina e affronta Greta

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