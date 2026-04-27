Un pezzo del nostro cuore vola via | l’ultimo straziante applauso di Favara per Gabriele

A Favara, i funerali di Gabriele Vaccaro si sono svolti nella chiesa Madre, troppo piccola per accogliere tutti coloro che desideravano partecipare. La cerimonia è stata officiata dall’arcivescovo di Agrigento. La presenza numerosa ha mostrato quanto Gabriele fosse amato e rispettato dalla comunità locale. Un ultimo saluto commosso si è alzato in un momento di grande dolore, con molti che hanno voluto rendere omaggio alla memoria del ragazzo.

Troppo piccola la chiesa Madre per contenere tutta la gente che ha voluto essere presente ai funerali, celebrati dall’arcivescovo di Agrigento: monsignor Alessandro Damiano, di Gabriele Vaccaro. In migliaia hanno atteso in piazza l’uscita de feretro che è stato accolto da un lungo applauso e dal.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Lacrime e singhiozzi da Pavia a Favara: lo straziante abbraccio a Gabriele con le fiaccoleLa tragedia di Pavia, dall'omissione di soccorso al concorso in omicidio: si aggrava la posizione dei 4 amici del killer di Gabriele"Ha ferito... Leggi anche: Gabriele Lavia e l’ultimo biglietto di Strehler: «Il nostro Amleto aspetta!» Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Favara sotto shock per l'omicidio di Gabriele, il sindaco: Dolore inimmaginabile; Favara piange Gabriele Vaccaro ucciso a Pavia: Era emigrato in cerca di lavoro; L’omicidio di Gabriele Vaccaro: a Favara sarà lutto cittadino in ricordo del 25enne; Gabriele Vaccaro, chi era il 25enne ucciso a Pavia: i sogni, il calcio e Favara nel cuore. Un pezzo del nostro cuore vola via: l’ultimo straziante applauso di Favara per GabrieleMigliaia di persone hanno partecipato ai funerali del giovane ucciso a Pavia, fra loro anche diversi sindaci dell'Agrigentino che hanno manifestato vicinanza ai familiari e alla comunità. Antonio Palu ... agrigentonotizie.it Favara proclama il lutto cittadino per Gabriele VaccaroIl sindaco di Favara Antonio Palumbo ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne accoltellato a morte a ... gds.it Parrocchia San Calogero Favara -Ag - facebook.com facebook