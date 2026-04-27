Un nuovo prestigioso riconoscimento per il Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno

Il Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno ha ricevuto un nuovo riconoscimento ufficiale, rafforzando la sua presenza nel settore dell’istruzione artistica. La scuola si conferma come un elemento di rilievo nel panorama locale, sottolineando il suo ruolo nella promozione delle eccellenze artistiche e culturali. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui premi o sulle modalità del riconoscimento.

Il Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno conquista un nuovo e significativo traguardo, confermandosi punto di riferimento nel panorama dell’istruzione artistica e nella valorizzazione delle eccellenze del territorio. Lo storico Istituto è stato infatti selezionato dal Ministero.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate "Noi Donne Soprattutto": un incontro per la prevenzione al liceo artistico "Sabatini Menna"Un progetto, un impegno, una missione: sono queste le linee guida dell’appuntamento in programma lunedì 9 marzo, a partire dalle ore 10, preso il... Il Liceo Artistico "Sabatini-Menna" celebra Gabriele d’Alma: finissage della mostra di inediti all’Archivio di Stato e Premio “Giuseppe Cacciatore”Si concluderà il prossimo 25 febbraio, alle ore 11:00, presso l’Archivio di Stato di Salerno – Sala Paolo Emilio Bilotti, la mostra “Inediti di... Contenuti di approfondimento Si parla di: L’arte romagnola conquista il Premio Made in Italy: prestigioso riconoscimento all'imprenditrice Elena Balsamini. SensiTerre. Sostenibilità e stile. Un riconoscimento alla collezioneFlorim ottiene un nuovo e prestigioso riconoscimento: la collezione SensiTerre si è aggiudicata il Green Good Design Award 2025, uno dei più importanti premi internazionali dedicati al design ... quotidiano.net Elena D’Amario, nuovo ruolo: entra nel Cda della Parsons Dance/ Il prestigioso riconoscimentoElena D'Amario ottiene un ruolo prestigioso nella Parsons Dance, scuola di danza newyorkese nella quale si è formata fino al 2019 Bellissima ma soprattutto dotata di un grande talento, Elena D’Amario ... ilsussidiario.net