Un convegno dedicato a Filomena Delli Castelli a Montesilvano dal titolo Donne – Non solo per un giorno

A Montesilvano si è tenuto un convegno intitolato “Donne – Non solo per un giorno” dedicato a Filomena Delli Castelli, madre costituente e prima sindaca della città. L’evento è stato organizzato dall’amministrazione comunale e dalla commissione pari opportunità, che hanno voluto rendere omaggio alla figura storica. La manifestazione ha coinvolto relatori e partecipanti interessati a riflettere sul ruolo delle donne nella storia locale.

L'amministrazione comunale di Montesilvano e la commissione pari opportunità hanno nuovamente reso omaggio a Filomena Delli Castelli, madre costituente e prima sindaca della città con un convegno a lei dedicato e dal titolo “Donne – Non solo per un giorno”.L’evento, sottotitolato “Storie che.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Le Madri Costituenti abruzzesi Filomena Delli Castelli e Maria Agamben Federici, successo del convegno a PescaraPESCARA – Un successo il convegno organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Pescara per la Giornata Internazionale... Leggi anche: Le donne abruzzesi nell’Assemblea costituente: Filomena Delli Castelli e Maria Agamben Federici Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Convegno Filomena Delli Castelli Montesilvano; A Montesilvano convegno su Filomena Delli Castelli: Donne – Non solo per un giorno; A Vasto il Maggio dei Libri a cura del Vasto d’autore Festival e dell’assessorato alla Cultura; Il Gran Custode delle Terre Grasse di Eraldo Miscia a Ortona. Montesilvano omaggia Delli Castelli, memoria e futuroOmaggio istituzionale a Filomena Delli Castelli, madre Costituente e prima sindaca della città, oggi nella sala consiliare del Comune di Montesilvano: l'incontro, dal titolo 'Donne - Non solo per un g ... ansa.it A San Salvo una scuola intitolata a Filomena Delli CastelliEra il 17 settembre 2020 quando l'allora sindaco Tiziana Magnacca, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il prefetto di Chieti Armando Forgione e al questore di Chieti Ruggiero ... ansa.it L’Amministrazione comunale e la Commissione Pari Opportunità hanno reso omaggio a Filomena Delli Castelli, Madre Costituente e prima sindaca della città - facebook.com facebook