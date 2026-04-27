Un concerto al teatro Petrarca per la Giornata Mondiale del Jazz 2026

Il teatro Petrarca di Arezzo ospiterà un concerto in occasione della Giornata Mondiale del Jazz 2026. L’evento prevede un omaggio a Miles Davis, a cento anni dalla nascita, con la partecipazione della tromba di Alex Sipiagin e della JOTC Open Orchestra. L’appuntamento si terrà il 27 aprile e vedrà la presenza di musicisti internazionali. La serata sarà dedicata a celebrare la musica jazz e la figura del celebre trombettista statunitense.

Arezzo, 27 aprile 2026 – con un omaggio a Miles Davis a cent’anni dalla nascita, con la tromba di Alex Sipiagin e con l’energia della JOTC Open Orchestra. L’appuntamento è fissato per le 21.15 di giovedì 30 aprile quando il sipario si alzerà su “We want Miles!” che permetterà di assistere nella città di Arezzo a un evento musicale unico nel suo genere, pensato per rendere omaggio a una delle più grandi icone della musica del ‘900. La serata, organizzata dall’associazione Jazz On The Corner e da Officine della Cultura con il sostegno della Fondazione Guido d’Arezzo,...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un concerto al teatro Petrarca per la Giornata Mondiale del Jazz 2026 Notizie correlate L'icona del jazz mondiale a Sassuolo, Dianne Reeves in concerto al Teatro CaraniIl palco del Teatro Carani di Sassuolo accoglie, venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20:45, la straordinaria Dianne Reeves, l’artista che ha saputo... Leggi anche: Il jazz internazionale al teatro Petrarca con il concerto “We want Miles!” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giornata Internazionale del Jazz – III Edizione; Eventi segnalati dai Comuni; Jazz Day, al Teatro Apollo di Lecce il Conservatorio celebra la giornata internazionale con Rick Margitza; CONCERTO GROSSO PER LA BAND DEL CONSERVATORIO TITO SCHIPA, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL JAZZ A LECCE GIOVEDI’ 30. Un concerto al teatro Petrarca per la Giornata Mondiale del Jazz 2026Giovedì 30 aprile, alle 21.15, è in programma un omaggio al genio di Miles Davis con We want Miles! ... msn.com Ad Alghero un concerto per il Jazz Day UnescoGiovedì 30 aprile, per il suo secondo appuntamento, JazzAlguer celebra la giornata mondiale proclamata dall’Unesco. Al Poco Loco The Spirit of Jazz: Barend Middelhoff and Friends ... alguer.it In occasione della Giornata mondiale del libro del 23 aprile, scopriamo come la lettura si sia trasformata in biblioterapia, utile anche a gestire ansia e stress - facebook.com facebook