tutto merito di un piccolo dettaglio di stile

Una tendenza di stile sta trasformando il modo di vestire: dettagli semplici, spesso considerati di poco conto, stanno rivoluzionando il panorama della moda. La commistione tra capi sportivi e pezzi più eleganti si fa sempre più evidente, portando a un ibrido che sfida le classificazioni tradizionali. Questi cambiamenti si riscontrano sia nelle passerelle che nelle strade, dove l’approccio casual si combina con elementi di alta moda.

L a moda non conosce confini rigidi: li attraversa, li sfuma e spesso li riscrive completamente. Capi puramente sportivi vengono reinterpretati in chiave fashion, conquistando con nonchalance anche i guardaroba più sofisticati. È il caso dei leggings con staffa, in origine legati al mondo equestre e oggi protagonisti delle passerelle. Come abbinare mini abito e leggings: 5 look facili e chic X Leggi anche › La coppia dall’intesa perfetta? Mini abito e leggings (da provare in 5 look) Minimal e comodi, escono dai maneggi e si impongono come nuovi pantaloni eleganti must-have del 2026, da indossare con tacchi affilati e ballerine flat. Un capo...🔗 Leggi su Iodonna.it

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