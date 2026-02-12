Kate Middleton torna in pubblico con un look più casual e una maxi giacca durante la visita alla Castle Hill Academy a New Addington. La principessa dei bambini ha partecipato all’evento della Settimana della salute mentale dei bambini 2026, mostrando un volto più semplice e vicino ai giovani.

Kate Middleton è riapparsa in pubblico per visitare la Castle Hill Academy a New Addington, Croydon, in occasione della Settimana della salute mentale dei bambini 2026, confermandosi Principessa dei bambini. Ma quello che ha stupito tutti è stato il suo deciso cambio di stile che comprende un accessorio inaspettato. Getty Images Kate Middleton coi bambini Kate Middleton, la nuova passione per il marrone. Sembra proprio che Kate Middleton abbia eletto colore dell’anno il marrone. Gli ultimi outfit sfoggiati, per quanto fossero molto diversi tra loro, avevano il comune la tonalità cioccolato, in sfumature e gradazioni diverse. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton cambia stile, maxi giacca e dettaglio inaspettato

