Tutti uniti in vista degli spareggi, l’Ascoli tornerà in campo domenica 17 maggio per i quarti di finale dei playoff di Lega Pro, chiamati anche Secondo Turno Nazionale. La squadra si prepara a disputare questa importante partita, che rappresenta un passaggio cruciale nel percorso verso la promozione. La sfida si svolgerà in un contesto di grande attesa e concentrazione da parte dei tifosi e della società.

I bianconeri entreranno in scena ai ’quarti’ di finale dei Playoff di Lega Pro (denominati Secondo Turno Nazionale). L’avversario. Lo farà affrontando un rivale sorteggiato tra le qualificate ad eccezione del Catania, dell’Union Brescia dell’ascolano Andrea Ferretti (seconde e quindi anche loro teste di serie) e di una quarta squadra che sarà quella con la classifica avulsa migliore in regular season tra le qualificate al turno. La gara di andata sarà giocata in trasferta domenica 17 maggio, il ritorno al Del Duca mercoledì 20 maggio. In caso di parità di reti segnate al termine dei 180 minuti, supera il turno la testa di serie, nel caso specifico, l’Ascoli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tutti compatti in vista degli spareggi. L’Ascoli torna in campo domenica 17 maggio

Notizie correlate

Leggi anche: PaLLANUOTO SERIE B. Monza-Bologna, prove generali in vista degli spareggi

Leggi anche: Il 16 e 17 maggio ai Giardini Montanelli di Milano torna il nostro evento “A Corpo Libero”. Lezioni gratuite di fitness per tutti e tanti incontri con esperti e partner