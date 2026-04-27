Turismo Luca De Giorgi è il nuovo Regional Director Italy di Leonardo Hotels
Leonardo Hotels ha annunciato la nomina di Luca De Giorgi come nuovo Regional Director per l’Italia. La società ha comunicato ufficialmente questa decisione senza fornire dettagli aggiuntivi. La notizia arriva in un momento di cambiamenti nella gestione dell’azienda e riguarda direttamente le attività e le strategie dell’operatore nel settore turistico. Nessuna altra informazione è stata rilasciata riguardo alle modalità di questa nomina o ai progetti futuri.
(Adnkronos) – Leonardo Hotels annuncia la nomina di Luca De Giorgi a Regional Director Italy. La scelta riflette una strategia chiara, che ha come obiettivo quello di accompagnare la crescita del gruppo in Italia con una struttura manageriale solida, capace di rispondere alle evoluzioni del settore e alle aspettative di un pubblico in costante trasformazione.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. Manageritalia, +8,1% donne dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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