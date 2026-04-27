Turismo Luca De Giorgi è il nuovo Regional Director Italy di Leonardo Hotels

Leonardo Hotels ha annunciato la nomina di Luca De Giorgi come nuovo Regional Director per l’Italia. La società ha comunicato ufficialmente questa decisione senza fornire dettagli aggiuntivi. La notizia arriva in un momento di cambiamenti nella gestione dell’azienda e riguarda direttamente le attività e le strategie dell’operatore nel settore turistico. Nessuna altra informazione è stata rilasciata riguardo alle modalità di questa nomina o ai progetti futuri.